Беларусь поставит вооружение в Саудовскую Аравию

Источник материала: ОНТ

Белорусское вооружение вскоре поставят в Саудовскую Аравию. Об этом сегодня договорились на международной выставке IDEX в Абу-Даби представители Государственного военно-промышленного комитета Беларуси и главного управления военной промышленности Саудовской Аравии. Это ведомство отвечает за развитие оборонного сектора, и через него проходят все контракты официального Эр-Рияда.

Белорусам есть что предложить. Среди других важных встреч – переговоры с руководством Генерального штаба Вооружённых Сил Объединённых Арабских Эмиратов. Также в белорусский павильон заглянула министр оборонной промышленности Пакистана. Исламабад заинтересован в сотрудничестве.

Сегодня в графике белорусской делегации – встречи с представителями Казахстана и Сербии, а также известными мировыми компаниями. О конкретных суммах пока говорить сложно, однако договорённости прошлого форума оценили в пять миллиардов долларов.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram