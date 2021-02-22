Похолодание, затем потепление. Прогноз погоды на 23 февраля

Источник материала: ОНТ

В последнюю неделю февраля погода обещает быть неустойчивой и переменчивой. Завтра похолодает, но уже в среду тепло вновь начнет возвращаться, во второй половине недели по юго-западу – до +12°C.

В ближайшие сутки ситуация ненадолго изменится. Прогнозируется смещение очередного холодного антициклона со стороны России, который принесет оттепель. В результате температура понизится, осадков будет немного.

Во вторник ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем увеличение облачности, кратковременный мокрый снег с дождем. Влажность до 90 процентов. Местами, а ночью и утром по Брестской и Гродненской областям, на большей части территории ожидается туман, видимость до полукилометра. Слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

В 8 утра температура воздуха составит от -10°C по северо-востоку до -5°C по юго-западу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров достигнут отметки от -11°C по Витебской области до +6°C по Брестской. К вечеру температура немного понизится – от -11°C в северных районах до +2°C в южных.

В среду на метеоусловия повлияют малоактивные атмосферные фронты, они принесут с территории Скандинавии более теплую погоду и мокрый снег, переходящий в дождь. Будет облачно с прояснениями. Большая вероятность тумана, гололеда, на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на западный умеренный. Ночью от +2°C по западу до -9°C по востоку, днем от -3°C по востоку до +8°C по юго-западу, в среду станет еще на 3–5 градусов теплее.

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