ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Похолодание, затем потепление. Прогноз погоды на 23 февраля

22.02.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Похолодание, затем потепление. Прогноз погоды на 23 февраля

В последнюю неделю февраля погода обещает быть неустойчивой и переменчивой. Завтра похолодает, но уже в среду тепло вновь начнет возвращаться, во второй половине недели по юго-западу – до +12°C

В ближайшие сутки ситуация ненадолго изменится. Прогнозируется смещение очередного холодного антициклона со стороны России, который принесет оттепель. В результате температура понизится, осадков будет немного. 

Во вторник ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем увеличение облачности, кратковременный мокрый снег с дождем. Влажность до 90 процентов. Местами, а ночью и утром по Брестской и Гродненской областям, на большей части территории ожидается туман, видимость до полукилометра. Слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

В 8 утра температура воздуха составит от -10°C по северо-востоку до -5°C по юго-западу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров достигнут отметки от -11°C по Витебской области до +6°C по Брестской. К вечеру температура немного понизится – от -11°C в северных районах до +2°C в южных. 

В среду на метеоусловия повлияют малоактивные атмосферные фронты, они принесут с территории Скандинавии более теплую погоду и мокрый снег, переходящий в дождь. Будет облачно с прояснениями. Большая вероятность тумана, гололеда, на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на западный умеренный. Ночью от +2°C по западу до -9°C по востоку, днем от -3°C по востоку до +8°C по юго-западу, в среду станет еще на 3–5 градусов теплее.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последнюю неделю февраля погода обещает быть неустойчивой и переменчивой. Завтра похолодает, но уже в среду тепло вновь начнет возвращаться, во второй половине...
 
Новости дня
Новости разные
 
Министр финансов США назвала биткон неэффективным и ненадежным механизмом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by