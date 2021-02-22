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В Доме футбола прошла жеребьевка 31-го чемпионата Беларуси

22.02.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Доме футбола прошла жеребьевка 31-го чемпионата Беларуси

Солигорский «Шахтёр» защиту титула начнет матчем с «Минском» – жеребьевка 31-го чемпионата Беларуси прошла сегодня в Доме футбола. Турнир стартует 12 марта.

Соперником серебряного призера, БАТЭ, станет «Слуцк». Центральным в первом туре будет противостояние жодинского «Торпедо» и минского «Динамо». «Динамо» брестское сыграет с речицким «Спутником», «Рух» – с «Гомелем». «Ислочь» встретится со «Славией», «Сморгонь» – с «Энергетиком-БГУ». Соперник гродненского «Немана» – «Витебск». Команды сыграют в 2 круга, завершится чемпионат страны 28 ноября. А первым в новом сезоне станет матч за Суперкубок Беларуси. 2 марта за трофей поспорят БАТЭ и «Шахтер».

ФОТО: abff.by

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Солигорский «Шахтёр» защиту титула начнет матчем с «Минском» – жеребьевка 31-го чемпионата Беларуси прошла сегодня в Доме футбола. Турнир стартует 12 марта....
 
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