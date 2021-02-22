Путин: Россия передала Беларуси технологии для производства вакцины от COVID-19

Источник материала: ОНТ

Россия уже передала Беларуси технологии для производства вакцины от COVID-19. Об этом в ходе встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил Президент России Владимир Путин, передает БЕЛТА.

При этом Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что благодаря поддержке со стороны России, в Беларуси уже привито подавляющее большинство врачей и идет активная вакцинация педагогов и работников торговли – людей, подверженных наибольшему риску заражения после врачей.

Александр Лукашенко также отметил, что производство российской вакцины в Беларуси планируется начать уже в марте.

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