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Путин: Россия передала Беларуси технологии для производства вакцины от COVID-19
Источник материала: ОНТ
Россия уже передала Беларуси технологии для производства вакцины от COVID-19. Об этом в ходе встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил Президент России Владимир Путин,
При этом Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что благодаря поддержке со стороны России, в Беларуси уже привито подавляющее большинство врачей и идет активная вакцинация педагогов и работников торговли – людей, подверженных наибольшему риску заражения после врачей.
Александр Лукашенко также отметил, что производство российской вакцины в Беларуси планируется начать уже в марте.
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Россия уже передала Беларуси технологии для производства вакцины от COVID-19. Об этом в ходе встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил Президент...
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