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Лукашенко: Полный ввод в строй Белорусской АЭС позволит сэкономить примерно 5 млрд куб. м природного газа
Источник материала: ОНТ
Полный ввод в строй Белорусской АЭС позволит сэкономить порядка 5 млрд куб. м природного газа. Об этом в ходе встречи с Президентом России Владимиром Путиным сообщил Президент Беларуси Александр Лукашенко,
Как отметил Президент, тем не менее потребность в этом сырье в целом не снизится с учетом планов по строительству нового азотного комбината в Гродно.
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Лукашенко: Полный ввод в строй Белорусской АЭС позволит сэкономить примерно 5 млрд куб. м природного газа
Полный ввод в строй Белорусской АЭС позволит сэкономить порядка 5 млрд куб. м природного газа. Об этом в ходе встречи с Президентом России Владимиром Путиным...
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