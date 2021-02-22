Лукашенко: Полный ввод в строй Белорусской АЭС позволит сэкономить примерно 5 млрд куб. м природного газа

Источник материала: ОНТ

Полный ввод в строй Белорусской АЭС позволит сэкономить порядка 5 млрд куб. м природного газа. Об этом в ходе встречи с Президентом России Владимиром Путиным сообщил Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Как отметил Президент, тем не менее потребность в этом сырье в целом не снизится с учетом планов по строительству нового азотного комбината в Гродно.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram