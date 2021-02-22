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В России полицейские не приехали на вызов в дом, где убивали девушку
Источник материала: ОНТ
Двое работников правоохранительных органов в российском Кемерово не отреагировали на вызов: соседи сообщили правоохранителям, что в одной из квартир жестоко избивают молодую девушку. Этих работников отдадут под суд. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК России по Кемеровской области.
В результате халатности правоохранителей Кемерово погибла 23-летняя девушка.
По информации из соцсетей, которую
Девушка кричала так, что это слышали соседи. Они и позвонили в полицию. Когда правоохранители на вызов не приехали, соседи решили взломать дверь, но опоздали – девушка умерла.
Возбуждено уголовное дело в отношении полицейских за халатность. Обвиняемые свою вину не признали, но против них уже собраны неопровержимые доказательства.
Фото: СК России
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Двое работников правоохранительных органов в российском Кемерово не отреагировали на вызов: соседи сообщили правоохранителям, что в одной из квартир жестоко...
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