В России полицейские не приехали на вызов в дом, где убивали девушку

Источник материала: ОНТ

Двое работников правоохранительных органов в российском Кемерово не отреагировали на вызов: соседи сообщили правоохранителям, что в одной из квартир жестоко избивают молодую девушку. Этих работников отдадут под суд. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК России по Кемеровской области.

В результате халатности правоохранителей Кемерово погибла 23-летняя девушка.

По информации из соцсетей, которую приводит РИА «Новости», молодую девушку, студентку КузГТУ, убил ее бывший парень. По словам родственников, он мучил ее 3,5 часа.

Девушка кричала так, что это слышали соседи. Они и позвонили в полицию. Когда правоохранители на вызов не приехали, соседи решили взломать дверь, но опоздали – девушка умерла.

Возбуждено уголовное дело в отношении полицейских за халатность. Обвиняемые свою вину не признали, но против них уже собраны неопровержимые доказательства.

Фото: СК России

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