Проект указа по строительству «Северного берега» в Минске сформирован

Источник материала: ОНТ

Проект указа по строительству «Северного берега» уже сформирован и в ближайшее время его представят Главе государства. Об этом рассказал премьер-министр на встрече с застройщиком.





«Северный берег» – это масштабный девелоперский проект. На севере столицы появятся современные многофункциональные здания. Одно из них – Национальный выставочный центр. На месте стройплощадки мемориальную капсулу заложили в октябре прошлого года. Арабский инвестор вложит в проект несколько миллиардов евро. Глава компании «Эмаар Пропертиз» подчеркнул, что воспринимает Беларусь не просто как место для инвестиций, а страну с дружественной атмосферой.

Арабская компания работает на рынках десятков стран, инвестирует в бизнес и инфраструктуру. Именно она построила самое высокое здание в мире – «Бурдж-Халифа».

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