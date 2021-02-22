Пьяного водителя задержали в Минске: мужчина еле стоял на ногах

Источник материала: ОНТ

Минске: мужчина еле стоял на ногах" class="one-news__figure-img">

В Минске сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя. Мужчина был настолько пьян, что еле держался на ногах. Об этом сообщает пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сообщение о необходимости проверить физическое состояние водителя легкового Volkswagen, двигавшегося по ул. Аэродромной в Минске, поступило от оперативно-дежурной части ГУВД Мингорисполкома 20 февраля. Незамедлительно на место выдвинулся экипаж ДПС, который и задержал еле державшегося на ногах мужчину. При этом от прохождения освидетельствования водитель отказался.

В итоге в отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 18.16 КоАП.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram