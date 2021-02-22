Кроссовер съехал в кювет и опрокинулся в Могилевском районе: травмирован пьяный водитель

Источник материала: ОНТ

В Могилевском районе нетрезвый водитель, управляя кроссовером, съехал в кювет и опрокинулся. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Инцидент произошел воскресным вечером, 21 февраля, в Могилевском районе недалеко от агрогородка Мосток. Машина Nissan X-Trail ехала по автодороге граница России – Витебск – Гомель – граница Украины. В какой-то момент 45-летний житель Шкловского района не справился с управлением.

В итоге автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Водитель травмирован. Медосвидетельствование выявило у него 1,8 промилле алкоголя.





Фото: ГАИ УВД Могилевского облисполкома

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