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Кроссовер съехал в кювет и опрокинулся в Могилевском районе: травмирован пьяный водитель

22.02.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кроссовер съехал в кювет и опрокинулся в Могилевском районе: травмирован пьяный водитель

В Могилевском районе нетрезвый водитель, управляя кроссовером, съехал в кювет и опрокинулся. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Инцидент произошел воскресным вечером, 21 февраля, в Могилевском районе недалеко от агрогородка Мосток. Машина Nissan X-Trail ехала по автодороге граница России – ВитебскГомель – граница Украины. В какой-то момент 45-летний житель Шкловского района не справился с управлением.

В итоге автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Водитель травмирован. Медосвидетельствование выявило у него 1,8 промилле алкоголя.


Фото: ГАИ УВД Могилевского облисполкома

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В Могилевском районе нетрезвый водитель, управляя кроссовером, съехал в кювет и опрокинулся. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома. Инцидент...
 
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