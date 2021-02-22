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Кроссовер съехал в кювет и опрокинулся в Могилевском районе: травмирован пьяный водитель
Источник материала: ОНТ
В Могилевском районе нетрезвый водитель, управляя кроссовером, съехал в кювет и опрокинулся. Об этом
Инцидент произошел воскресным вечером, 21 февраля, в Могилевском районе недалеко от агрогородка Мосток. Машина Nissan X-Trail ехала по автодороге граница России – Витебск – Гомель – граница Украины. В какой-то момент 45-летний житель Шкловского района не справился с управлением.
В итоге автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Водитель травмирован. Медосвидетельствование выявило у него 1,8 промилле алкоголя.
Фото: ГАИ УВД Могилевского облисполкома
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В Могилевском районе нетрезвый водитель, управляя кроссовером, съехал в кювет и опрокинулся. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома. Инцидент...
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