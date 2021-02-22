Гродненские инспекторы ГАИ решили помочь водителю застрявшей машины и узнали, что он пьян

Источник материала: ОНТ

Работники ГАИ обнаружили, что водитель забуксовавшей машины, которому они собрались помочь, оказался пьян. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Работники ГАИ в субботу днем заметили на одной из улиц буксующий «Пежо» и решили помочь 57-летнему водителю. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что тот пьян. Медосвидетельствование подтвердило догадки инспекторов – 3,4 промилле.

По словам самого водителя, незадолго до этого он вместе с товарищем выпил литр водки в машине.

Ранее этот водитель уже был лишен водительских прав за нетрезвую езду. Он безуспешно сдавал экзамен, пытаясь восстановить свое право водить машину. В отношении мужчины начат административный процесс.

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома

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