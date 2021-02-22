ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусский фонд спортивной солидарности призвал запросить у ИИХФ результаты расследования по делу Баскова

22.02.2021 19:41 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Белорусский фонд спортивной солидарности призвал запросить у ИИХФ результаты расследования по делу Баскова

2
  • 22.02.2021, 19:15
Белорусский фонд спортивной солидарности призвал запросить у ИИХФ результаты расследования по делу Баскова
Фото: Facebook

Фонд отправил письма в 37 национальных хоккейных федераций.

Белорусский фонд спортивной солидарности призвал национальные хоккейные федерации направить письма в ИИХФ и запросить результаты расследования по делу главы Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова, говорится в сообщении фонда в Facebook.

"Фонд отправил письма в 37 национальных федераций и сообщил, что ИИХФ продолжает оставаться в стороне от этого громкого дела", - подчеркивается в сообщении.

В фонде напомнили, что Международная федерация хоккея проводит независимое расследование по этому делу уже более 2 месяцев назад.

"Фонд направил в ИИХФ достаточное количество материалов, в том числе журналистские расследования, просочившиеся записи телефонных разговоров, а также результаты независимого расследования, проведенного инициативой ByPol. Однако никакой информации о ходе расследования ИИХФ и результатах так и не поступило", - говорится в сообщении.

Фонд требует пожизненного запрета для Баскова на участие в любых хоккейных мероприятиях и призывает национальные федерации включиться в этот процесс.

Как сообщалось в конце декабря 2020 года, Международная федерация хоккея начала расследование в отношении главы Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова.

В ноябре стало известно, что люди, похожие на главу ФХБ Дмитрия Баскова и кикбоксера Дмитрия Шакуту могут быть причастны к убийству с гражданским активистом Романом Бондаренко. Позже телеграм-каналы обнародовали запись телефонного разговора двух мужчин об обстоятельствах произошедшего Бондаренко. Высказывалось предположения, что это Басков и Шакута.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко волнуется о будущем Газпрома, стараясь не упустить халявный газ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by