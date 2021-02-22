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Юлия Навальная вернулась в Россию

22.02.2021 19:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Юлия Навальная вернулась в Россию

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  • 22.02.2021, 19:03
Юлия Навальная вернулась в Россию

Жена российского политика вернулась в РФ из Германии.

Жена политика Алексея Навального Юлия Навальная вернулась в Россию из Германии. Об этом 22 февраля сообщает агентство «Росбалт».

Она уезжала в Германию с частным визитом и отсутствовала на родине с 10 февраля, уточняет агентство.

По данным Telegram-канала РВНП, Навальная прилетела в столицу рейсом из Франкфурта.

Отвечать на вопросы журналистов Навальная не стала.

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Жена российского политика вернулась в РФ из Германии.
 
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