Источник материала: Хартия'97

Белорусский фермер готов обменять авто на лошадь 22.02.2021, 18:56

Тот самый Fiat Palio, который продает или обменивает на лошадь Александр

фото: tut.by

Фермер из-под Борисова разместил необычное объявление.

«Продам авто или обменяю на лошадь», — такое необычное, похожее на прикол объявление появилось в интернете. Tut.by позвонил по указанному номеру телефона и узнал, что все написанное не шутка. Свою машину готов отдать (и даже доплатить) за покладистую кобылку Александр, фермер из Борисовского района.

Размещенное объявление скупое на описание: «Хороший и надежный авто». Да и фото всего одно: стоящий с раскрытыми дверями в полутемном гараже Fiat Palio.

— Объявление мое, верно все, что там написано. Эх, знаете, мне сейчас совсем не до шуток. Да и не хочется особенно заниматься этим объявлением, описывать машину, — вздохнув, ответил по телефону мужчина.

Автор объявления — 37-летний Александр Андрунаки из агрогородка Неманица Борисовского района. Мужчина — молодой фермер, занимается молочным животноводством, у него стадо дойных коровок. Еще недавно была и помощница по хозяйству — 13-летняя гнедая кобылка Майка, но она умерла.



Александр Андрунаки

фото: tut.by

— Майка была жеребая, 9 февраля у нее начались роды. Достали крупного жеребенка, но видно было, что он не выживет. Так и случилось. А после совсем плохо стало кобылке — легла на бок и не встает, — вспоминает Александр.

Больше недели мужчина не отходил от Майки круглыми сутками: поил, кормил, ставил капельницы, пытался поставить на ноги. К сожалению, лошадку спасти не удалось. Семья фермера очень переживает из-за этого: Майка была для них членом семьи. Впрочем, как и все животные, за которыми они ухаживают: коровы, собаки, коты.

— Это неправда, что если человек деревенский, то он более жестко относится к животным, без чувств. Я очень люблю их, тащу домой подбитых котов и собак (кстати, собак у Александра — девять!). Коровок на убой не сдаю — как можно! Ну да они у меня еще молоденькие. Сейчас одну телочку продаю, так сразу написал — не для мясников!



Такой была гнедая Майка

фото: tut.by

Слезы слезами, но жить, работать, кормить детей фермеру надо дальше. Впереди весна — жаркая пора для сельчан. Александру в прошлые годы всегда помогала Майка: спокойная, покладистая лошадка хорошо везла гужевую повозку, слушала хозяйку с полуслова, но к земляным работам ее не привлекали. Кто теперь ее заменит?

— У нас есть еще пятилетний конь-тяжеловоз. Но он немного дерзкий, слишком быстро несется, моя хозяйка с ним не справится. Нужна нам новая лошадь.

Но найти послушную и нестарую (до 15 лет) лошадь, оказывается, не так-то просто. То цену слишком большую просят, то продают таких, что лягаются или кусаются. Но бывает, что хозяева — старики, которым уже сложно смотреть коняжку, или переезжают в другую местность, вот и пристраивают животное новому владельцу.

Александр говорит, что готов поехать за хорошей лошадью в любую область Беларуси. Недавно ему звонил человек из Столина Брестской области: хвалил и предлагал своего коня фермеру, тот собирается ехать на смотрины.



фото: tut.by

— Запаса денег у меня нет, решил, что продам свой Fiat Palio и куплю лошадку, а может, кто-то захочет обменять автомобиль на кобылку. Машина у меня надежная, хоть и выпущена в 1997 году, работает на газу.

Александр говорит, что двигатель в авто — после капитального ремонта, заменено сцепление, ступичные подшипники, новые колодки и диски, «все работает отлично, горит, моргает, чистит». Универсал хозяин выставил за полторы тысячи долларов.

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