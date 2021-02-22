|
Биткоин подешевел на 10% после рекордного роста
Источник материала: Хартия'97
Биткоин подешевел на 10% после рекордного роста
Криптовалюта опустилась ниже отметки в 50 тысяч долларов.
Биткоин подешевел на 10% после рекордного роста. Накануне биткоин обновил исторический максимум, превысив порог в 58 тысяч долларов.
Стоимость биткоина в ходе торговой сессии снизилась, упав ниже $50 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.
Рост рынка криптовалют в феврале ускорился после того, как MicroStrategy объявила о планах увеличить свои инвестиции в биткоин на 900 млн долларов. Также компания Tesla сообщила о покупке биткоинов на полтора миллиарда долларов. Производитель электрокаров планирует принимать криптовалюту к оплате.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Криптовалюта опустилась ниже отметки в 50 тысяч долларов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)