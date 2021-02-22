Источник материала: Хартия'97

Биткоин подешевел на 10% после рекордного роста 2 22.02.2021, 18:48

Фото: Getty Images

Криптовалюта опустилась ниже отметки в 50 тысяч долларов.

Биткоин подешевел на 10% после рекордного роста. Накануне биткоин обновил исторический максимум, превысив порог в 58 тысяч долларов.

Стоимость биткоина в ходе торговой сессии снизилась, упав ниже $50 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Рост рынка криптовалют в феврале ускорился после того, как MicroStrategy объявила о планах увеличить свои инвестиции в биткоин на 900 млн долларов. Также компания Tesla сообщила о покупке биткоинов на полтора миллиарда долларов. Производитель электрокаров планирует принимать криптовалюту к оплате.

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