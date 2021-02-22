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Еще одна сеть АЗС заявила, что от ее имени «раздают» топливо

22.02.2021 19:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Еще одна сеть АЗС заявила, что от ее имени «раздают» топливо

  • 22.02.2021, 18:43
  • 1,392
Еще одна сеть АЗС заявила, что от ее имени «раздают» топливо
иллюстрационное Фото

Осторожно, мошенники.

В различных мессенджерах пользователям начали приходить сообщения от имени сети АЗС «Лукойл-Белоруссия» с призывом участвовать в акции. В компании предупреждают, что это мошенники.

— К нам поступает все больше и больше обращений от клиентов о том, что им приходят сообщения об акции с бесплатной раздачей 180 литров топлива. Такую рассылку мы не осуществляли. Все наши рассылки проводятся от имени lukoil.by. Мы не рекомендуем переходить по ссылкам в таких сообщениях, — рассказали tut.by в компании.

В «Лукойл-Белоруссия» отметили, что вся информация о проводимых акциях размещена на официальном сайте и официальных страничках компании в соцсетях. Также возможна рассылка через СМС и Viber-уведомления.

Напомним, что в конце прошлого года подобные «акции» предлагали от имени «Белоруснефти», а две недели назад — от сети АЗС «Газпромнефть».

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