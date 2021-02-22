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Видеофакт. Как Лукашенко задел Путина лыжными палками

22.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

«Александр Григорьевич! Аккуратней с палками!» — предупредил телеграм-канал «Пул №3», приближенный к Кремлю.

Конфузная ситуация приключилась после переговоров в сочинской Красной поляне, когда Лукашенко и Путин отправились покататься на лыжах.

После лыжни – обед, на который не приехал Дмитрий Медведев.

Фрагмент видео с обеда опубликовал Пул Первого. О чем говорят Лукашенко и Путин, непонятно. Видео без звука

У нас товар — у вас купец. Стало понятно, с чем Лукашенко приехал к Путину

 
 
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«Александр Григорьевич! Аккуратней с палками!» — предупредил телеграм-канал «Пул №3», приближенный к Кремлю.
 
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