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Видеофакт. Как Лукашенко задел Путина лыжными палками
22.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
«Александр Григорьевич! Аккуратней с палками!» — предупредил телеграм-канал «Пул №3», приближенный к Кремлю.
Конфузная ситуация приключилась
После лыжни – обед, на который не приехал Дмитрий Медведев.
Фрагмент видео с обеда опубликовал Пул Первого. О чем говорят Лукашенко и Путин, непонятно. Видео без звука
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«Александр Григорьевич! Аккуратней с палками!» — предупредил телеграм-канал «Пул №3», приближенный к Кремлю.
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