Видеофакт. Как Лукашенко задел Путина лыжными палками

Источник материала: Салiдарнасць

«Александр Григорьевич! Аккуратней с палками!» — предупредил телеграм-канал «Пул №3», приближенный к Кремлю.

Конфузная ситуация приключилась после переговоров в сочинской Красной поляне, когда Лукашенко и Путин отправились покататься на лыжах.

После лыжни – обед, на который не приехал Дмитрий Медведев.

Фрагмент видео с обеда опубликовал Пул Первого. О чем говорят Лукашенко и Путин, непонятно. Видео без звука

У нас товар — у вас купец. Стало понятно, с чем Лукашенко приехал к Путину