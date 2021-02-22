Навальная вернулась в Россию спустя 12 дней

Юлия Навальная, жена оппозиционного политика Алексея Навального, вернулась в Москву.





В аэропорту жену оппозиционера встретили сотрудники государственных СМИ. Она отказалась отвечать на их вопросы, сообщает Vot Tak TV .

23 и 31 января, а также 2 февраля в России прошли массовые акции за освобождение Алексея Навального, закончившиеся многочисленными задержаниями и арестами. Юлию Навальную задерживали 23 и 31 января. 1 февраля суд оштрафовал жену лидера оппозиции на 20 тысяч российских рублей.

27 января дома у Навальной прошел обыск. Тогда же прошли обыски у брата оппозиционера Олега Навального, продюсера «Навальный LIVE» Любови Соболь, главы профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой, пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, координатора московского штаба Олега Степанова. Все они, кроме Юлии Навальной, стали обвиняемыми по «санитарному делу» и находятся под домашним арестом.