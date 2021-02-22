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Союзное обучение: Россия увеличила квоты для белорусских студентов
22.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Для белорусских студентов увеличено количество бесплатных мест в вузах России, передает телеканал «МИР 24».
Абитуриентов, которые будут учиться за счет российского бюджета по квотам, отбирает специальная комиссия. Влияет средний балл аттестата, а также различные достижения. Например, победа или участие в республиканской или международной предметной олимпиаде. Сейчас представительство Россотрудничества в Беларуси продолжает прием заявок от абитуриентов. Его продлили до 15 марта.
Чаще всего для поступления белорусские абитуриенты выбирают Санкт-Петербургский государственный университет, на втором месте – Высшая школа экономики, на третьем – Московский физико-технический университет. А после получения диплома, как правило, белорусы возвращаются на родину.
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Чаще всего для поступления белорусские абитуриенты выбирают Санкт-Петербургский государственный университет, на втором месте – ВШЭ, на третьем – МФТИ.
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