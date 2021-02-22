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Союзное обучение: Россия увеличила квоты для белорусских студентов

22.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Для белорусских студентов увеличено количество бесплатных мест в вузах России, передает телеканал «МИР 24».

Абитуриентов, которые будут учиться за счет российского бюджета по квотам, отбирает специальная комиссия. Влияет средний балл аттестата, а также различные достижения. Например, победа или участие в республиканской или международной предметной олимпиаде. Сейчас представительство Россотрудничества в Беларуси продолжает прием заявок от абитуриентов. Его продлили до 15 марта.

«Это бюджетная квота, которая предоставляется российским правительством – ребята бесплатно могут учиться в российских вузах. Квота немного в прошлом году увеличилась. А в этом году она и вовсе увеличилась до 700, то есть в 10 раз. Поэтому белорусские абитуриенты могут совершенно спокойно поступать по квотам. Это лучше и удобнее», – сказал руководитель представительства Россотрудничества в Беларуси Эдуард Крусткалн.

Чаще всего для поступления белорусские абитуриенты выбирают Санкт-Петербургский государственный университет, на втором месте – Высшая школа экономики, на третьем – Московский физико-технический университет. А после получения диплома, как правило, белорусы возвращаются на родину.



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Чаще всего для поступления белорусские абитуриенты выбирают Санкт-Петербургский государственный университет, на втором месте – ВШЭ, на третьем – МФТИ.
 
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