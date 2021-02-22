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В Конго убит посол Италии
Источник материала: Партизан
Посол Италии Лука Аттанасио погиб в результате нападения на конвой в Конго.
Как пишет RT со ссылкой на ANSA, автомобиль посла ехал в составе Стабилизационной миссии ООН в ДРК.
Нападение на автомобиль произошло в городе Гома, после чего дипломата отправили в госпиталь, где он скончался,
В МИД Италии также сообщили, что в результате нападения скончался солдат корпуса карабинеров.
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Посол Италии Лука Аттанасио погиб в результате нападения на конвой в Конго.
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