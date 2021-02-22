В Конго убит посол Италии









Как пишет RT со ссылкой на ANSA, автомобиль посла ехал в составе Стабилизационной миссии ООН в ДРК.





сообщает oxu.az. Нападение на автомобиль произошло в городе Гома, после чего дипломата отправили в госпиталь, где он скончался,oxu.az.





В МИД Италии также сообщили, что в результате нападения скончался солдат корпуса карабинеров.