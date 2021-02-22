Белорусы потребовали изменить Избирательный кодекс. Ермошина рассказала, что уже просила об этом Лукашенко













Что было в обращении

сообщает Телеграф. Составители петиции напомнили, что ещё в январе 2017 года общественная кампания «Правозащитники за свободные выборы» (ПзСВ) предоставила разработанный её экспертами документ «Обоснование приоритетных рекомендаций о внесении изменений в избирательное законодательство Республики Беларусь» на рассмотрение межведомственной рабочей группы при ЦИК,Телеграф.





В нем предлагалось дать право политическим партиям включать в состав участковых комиссий своих членов, ограничить досрочное голосование (каждый такой голосующий должен предоставлять подтверждающий документ). Так же в документе говорилось о прозрачности подсчёта голосов и публикации итогов голосования.





«Однако никакой информации о результатах рассмотрения приоритетных рекомендаций, изложенных в вышеуказанном документе, до настоящего времени ( 2021 год) обнародовано не было!», — пишут авторы петиции.





Составители обращения потребовали от ЦИК внести проект закона на рассмотрение Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь в срок до 01.06.2021.





В ответ глава ЦИК Лидия Ермошина написала, что ЦИК не имеет права законодательной инициативы, что не помешало Центризбиркому направить предложения Александру Лукашенко ещё в 2017 году.





«Решения по ним не принято», — констатировала Лидия Ермошина.





Глава ЦИК напомнила, что до того, как власти определятся, какие изменения хотят внести в Конституцию, правки в Избирательный кодекс вноситься не будут.







