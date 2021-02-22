EPAM первым перешагнул отметку в 10 тысяч сотрудников среди ИТ-компаний Украины

За минувшие полгода украинские ИТ-компании расширили штаты на рекордные 7930 сотрудников. Почти половина новых сотрудников пришлась на компании из топ-5 рейтинга — EPAM, SoftServe, GlobalLogic, Luxoft и Ciklum.





В Украине появилась первая ИТ-компания на 10 000 специалистов — местное представительство EPAM. При этом, топ-5 компаний по количеству специалистов остался неизменным — EPAM, SoftServe, GlobalLogic, Luxoft и Ciklum. Отмечается, что эти компании за полгода увеличили свой штат на 3500 сотрудников — до 30 106, указано в исследовании DOU.

Ранее в Офисе эффективного регулирования BRDO сообщили , что по итогам минувшего года объем украинского ИТ-экспорта впервые превысил 5 млрд долларов.