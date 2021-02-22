|
Умерла актриса Екатерина Градова — радистка Кэт в «Семнадцати мгновениях весны»
Источник материала: Хартия'97
Умерла актриса Екатерина Градова — радистка Кэт в «Семнадцати мгновениях весны»
Актриса умерла на 75-м году жизни.
На 75-м году жизни умерла актриса Екатерина Градова. Об этом сообщает
— Екатерина Градова умерла. Мы очень огорчены, это очень большая потеря, — сообщила директор Гильдии актеров Союза кинематографистов Валерия Гущина.
Екатерине Градовой было 74 года. Заслуженная артистка РСФСР скончалась от инсульта.
Екатерина Градова родилась в 1946 году в Москве в семье известного архитектора и актрисы. Училась в Московском институте иностранных языков, Школе-студии МХАТ. Служила в Московском академическом театре сатиры.
Известность к Екатерине Градовой пришла в 1973 году, когда она сыграла радистку Кэт в телефильме по роману Юлиана Семенова «Семнадцать мгновений весны».
Еще одна известная роль — в телесериале «Место встречи изменить нельзя» — Светлана Петровна Волокушина, подельница вора Ручечника.
Первым мужем Екатерины Градовой был известный советский актер Андрей Миронов в браке с которым родилась Мария Миронова, которая продолжила семейную актерскую династию и сейчас — народная артистка России.
Екатерина Градова перестала сниматься в середине 90-х прошлого века.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Актриса умерла на 75-м году жизни.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)