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EPAM первым перешагнул отметку в 10 тысяч сотрудников среди ИТ-компаний Украины

22.02.2021 20:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

EPAM первым перешагнул отметку в 10 тысяч сотрудников среди ИТ-компаний Украины

  • 22.02.2021, 20:22
EPAM первым перешагнул отметку в 10 тысяч сотрудников среди ИТ-компаний Украины
фото: mirrorreview.com

ЕРАМ основали в 1993 году два минских одноклассника: Аркадий Добкин и Леонид Лознер.

За минувшие полгода украинские ИТ-компании расширили штаты на рекордные 7930 сотрудников. Почти половина новых сотрудников пришлась на компании из топ-5 рейтинга — EPAM, SoftServe, GlobalLogic, Luxoft и Ciklum.

В Украине появилась первая ИТ-компания на 10 000 специалистов — местное представительство EPAM. При этом, топ-5 компаний по количеству специалистов остался неизменным — EPAM, SoftServe, GlobalLogic, Luxoft и Ciklum. Отмечается, что эти компании за полгода увеличили свой штат на 3500 сотрудников — до 30 106, указано в исследовании DOU.

Ранее в Офисе эффективного регулирования BRDO сообщили, что по итогам минувшего года объем украинского ИТ-экспорта впервые превысил 5 млрд долларов.

ЕРАМ основали в 1993 году два минских одноклассника: Аркадий Добкин и Леонид Лознер. Чистая прибыль компании в 2019 году — 261 млн долларов.

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ЕРАМ основали в 1993 году два минских одноклассника: Аркадий Добкин и Леонид Лознер.
 
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