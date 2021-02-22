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Астрономы показали «крылья», в которых рождаются планеты

22.02.2021 20:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Астрономы показали «крылья», в которых рождаются планеты

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  • 22.02.2021, 20:13
Астрономы показали «крылья», в которых рождаются планеты
иллюстрационное Фото

Газопылевой диск напоминает птицу.

Астрономы с помощью Очень большого телескопа получили необычный снимок диска вокруг звезды из созвездия Возничего. На нем очертания звезды и гигантского протопланетного диска, который окружает ее, напоминают силуэт птицы с расправленными крыльями, сообщает Европейская южная обсерватория.

Саму звезду на снимке рассмотреть нельзя, она скрыта маской коронографа – устройства, которое блокирует яркий свет центрального светила, чтобы позволить наблюдателю рассмотреть детали околозвездной среды.

Пылевые шлейфы состоят из вещества окружающей звезду туманности, втягиваемого внутрь околозвездного диска. Туманность же, скорее всего, возникла в результате столкновения звезды с огромным газо-пылевым облаком. Этим столкновением и объясняется необычная, уникальная форма протопланетного диска и окружающих его пылевых структур.


фото: Европейская Южная Обсерватория
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