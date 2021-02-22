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Под Минском ОМОН задержал людей, которые хотели сфотографироваться с флагами. Итог: «сутки» и штраф

22.02.2021 20:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске судили участников фотосесии в бело-красно-белых цветах, которая не успела начаться. Два человека получили по 13 суток, еще один — 15, одной девушке выписали штраф в 30 базовых величин (870 рублей). Об этой ситуации рассказали правозащитники и МВД.


Скриншот: видео МВД

Телеграм-канал лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна» рассказал о судах над участниками БЧБ-фотосессии. Люди, одетые в бело-красное, собрались утром 21 февраля в лесу возле агрогородка Новый двор под Минском. Они ждали фотографа, но приехал ОМОН, пишет TUT.BY.

Сегодня четырех задержанных судили по статье 23.34 КоАП. Двое из них получили по 13 суток, один — 15 суток. Еще одна участница как мать двух несовершеннолетних детей получила штраф в 30 базовых. 

В МВД показали видео этого задержания. Видно, как людям приказывают выйти из машины под крики: «Работает ОМОН!». Говорят, что было сообщение в милицию: кто-то «скрывает номерные знаки на автомобилях незарегистрированной символикой».

По версии МВД, двое мужчин (им по 33 года) и две девушки (21 и 26 лет) «оказали активное сопротивление милиционерам и попытались скрыться в лесу». В милиции отмечают, что у молодых людей была цель — проехать по городу с бело-красно-белыми флагами и заклеенными номерами, а также сделать фото и видео «для деструктивных телеграм-каналов» и «создать видимость протестной активности».

Сами задержанные пояснили, что хотели поучаствовать в автопробеге и сделать фото, для чего и остановились возле леса. Одна из девушек в ролике МВД предостерегла «других мам» от выхода на протестные акции.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске судили участников фотосесии в бело-красно-белых цветах, которая не успела начаться. Два человека получили по 13 суток, еще один — 15, одной девушке выписали...
 
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