Под Минском ОМОН задержал людей, которые хотели сфотографироваться с флагами. Итог: «сутки» и штраф





Скриншот: видео МВД





пишет TUT.BY. Телеграм-канал лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна» рассказал о судах над участниками БЧБ-фотосессии. Люди, одетые в бело-красное, собрались утром 21 февраля в лесу возле агрогородка Новый двор под Минском. Они ждали фотографа, но приехал ОМОН,TUT.BY.





Сегодня четырех задержанных судили по статье 23.34 КоАП. Двое из них получили по 13 суток, один — 15 суток. Еще одна участница как мать двух несовершеннолетних детей получила штраф в 30 базовых.





задержания . Видно, как людям приказывают выйти из машины под крики: «Работает ОМОН!». Говорят, что было сообщение в милицию: кто-то «скрывает номерные знаки на автомобилях незарегистрированной символикой». В МВД показали видео этого. Видно, как людям приказывают выйти из машины под крики: «Работает ОМОН!». Говорят, что было сообщение в милицию: кто-то «скрывает номерные знаки на автомобилях незарегистрированной символикой».





По версии МВД, двое мужчин (им по 33 года) и две девушки (21 и 26 лет) «оказали активное сопротивление милиционерам и попытались скрыться в лесу». В милиции отмечают, что у молодых людей была цель — проехать по городу с бело-красно-белыми флагами и заклеенными номерами, а также сделать фото и видео «для деструктивных телеграм-каналов» и «создать видимость протестной активности».





Сами задержанные пояснили, что хотели поучаствовать в автопробеге и сделать фото, для чего и остановились возле леса. Одна из девушек в ролике МВД предостерегла «других мам» от выхода на протестные акции.



