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Под Минском ОМОН задержал людей, которые хотели сфотографироваться с флагами. Итог: «сутки» и штраф
Источник материала: Партизан
В Минске судили участников фотосесии в бело-красно-белых цветах, которая не успела начаться. Два человека получили по 13 суток, еще один — 15, одной девушке выписали штраф в 30 базовых величин (870 рублей). Об этой ситуации рассказали правозащитники и МВД.
Скриншот: видео МВД
Телеграм-канал лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна» рассказал о судах над участниками БЧБ-фотосессии. Люди, одетые в бело-красное, собрались утром 21 февраля в лесу возле агрогородка Новый двор под Минском. Они ждали фотографа, но приехал ОМОН,
Сегодня четырех задержанных судили по статье 23.34 КоАП. Двое из них получили по 13 суток, один — 15 суток. Еще одна участница как мать двух несовершеннолетних детей получила штраф в 30 базовых.
В МВД показали видео этого
По версии МВД, двое мужчин (им по 33 года) и две девушки (21 и 26 лет) «оказали активное сопротивление милиционерам и попытались скрыться в лесу». В милиции отмечают, что у молодых людей была цель — проехать по городу с бело-красно-белыми флагами и заклеенными номерами, а также сделать фото и видео «для деструктивных телеграм-каналов» и «создать видимость протестной активности».
Сами задержанные пояснили, что хотели поучаствовать в автопробеге и сделать фото, для чего и остановились возле леса. Одна из девушек в ролике МВД предостерегла «других мам» от выхода на протестные акции.
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В Минске судили участников фотосесии в бело-красно-белых цветах, которая не успела начаться. Два человека получили по 13 суток, еще один — 15, одной девушке выписали...
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