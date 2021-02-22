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В полночь подорожает топливо

22.02.2021 20:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

С наступлением 23 февраля в Беларуси снова немного подорожает автомобильное топливо. Об этом информирует концерн «Белнефтехим». В последний раз цены повышались неделю назад, в ночь на 16 февраля.

Повышение цен на 1 копейку, как обычно, происходит с формулировкой «с учетом роста мировых котировок нефти». «Белнефтехим» объясняет, что таким образом продолжает «реализацию ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты».

С 23 февраля розничные цены на моторное топливо на АЗС составят:

  • АИ-92-К5-Евро — 1,74 руб.,
  • АИ-95-К5-Евро — 1,84 руб.,
  • АИ-98-К5-Евро — 2,06 руб.,
  • ДТ — 1,84 руб.
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С наступлением 23 февраля в Беларуси снова немного подорожает автомобильное топливо. Об этом информирует концерн «Белнефтехим». В последний раз цены повышались...
 
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