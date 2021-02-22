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В полночь подорожает топливо
Источник материала: Onliner
С наступлением 23 февраля в Беларуси снова немного подорожает автомобильное топливо. Об этом
Повышение цен на 1 копейку, как обычно, происходит с формулировкой «с учетом роста мировых котировок нефти». «Белнефтехим» объясняет, что таким образом продолжает «реализацию ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты».
С 23 февраля розничные цены на моторное топливо на АЗС составят:
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основная камера: 1/2.8" 5 Мп 140°, видео 2592x1944 H.264/H.265, G-сенсор, экран 2" 320 x 240
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С наступлением 23 февраля в Беларуси снова немного подорожает автомобильное топливо. Об этом информирует концерн «Белнефтехим». В последний раз цены повышались...
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