В полночь подорожает топливо

Источник материала: Onliner

С наступлением 23 февраля в Беларуси снова немного подорожает автомобильное топливо. Об этом информирует концерн «Белнефтехим». В последний раз цены повышались неделю назад, в ночь на 16 февраля.

Повышение цен на 1 копейку, как обычно, происходит с формулировкой «с учетом роста мировых котировок нефти». «Белнефтехим» объясняет, что таким образом продолжает «реализацию ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты».

С 23 февраля розничные цены на моторное топливо на АЗС составят:

АИ-92-К5-Евро — 1,74 руб.,

АИ-95-К5-Евро — 1,84 руб.,

АИ-98-К5-Евро — 2,06 руб.,

ДТ — 1,84 руб.