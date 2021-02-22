Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сотрудники ФСБ в Петербурге изъяли более 60 килограммов кокаина Информация об успешной спецоперации размещена на сайте ведомства. Там же опубликовано видео с задерживанием фигурантов. Были задержаны три человека, которые...

Информация об успешной спецоперации размещена на сайте ведомства. Там же опубликовано видео с задерживанием фигурантов. Были задержаны три человека, которые перевозили наркотики. Отметим, что 60 килограммов кокаина - это весьма крупная партия. Стоимость лишь одного килограмма такого порошка на черном рынке в России варьируется в районе 30 тысяч долларов. Несложно высчитать, сколько за продажу всей партии могли выручить дилеры. По данному факту следователи возбудили уголовные дела по статьям о приготовлении и покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков группой лиц в особо крупном размере.