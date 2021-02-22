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Сотрудники ФСБ в Петербурге изъяли более 60 килограммов кокаина

22.02.2021 20:49 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Информация об успешной спецоперации размещена на сайте ведомства. Там же опубликовано видео с задерживанием фигурантов. Были задержаны три человека, которые перевозили наркотики. Отметим, что 60 килограммов кокаина -  это весьма крупная партия. Стоимость лишь одного килограмма такого порошка на черном рынке в России варьируется в районе 30 тысяч долларов. Несложно высчитать, сколько за продажу всей партии могли выручить дилеры. По данному факту следователи возбудили уголовные дела по статьям о приготовлении и покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков группой лиц в особо крупном размере.
 
 
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Информация об успешной спецоперации размещена на сайте ведомства. Там же опубликовано видео с задерживанием фигурантов. Были задержаны три человека, которые...
 
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