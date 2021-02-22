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ГАИ остановилась помочь водителю, а он оказался сильно пьян

22.02.2021 20:49 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

3,4 промилле показало медосвидетельствование. Днем 20 февраля на улице Южной инспекторы обратили внимание на буксующий "пежо". Решили помочь шоферу. Подъехали, а водитель то нетрезвый… Видео этого момента опубликовано на  "АвтоГродно".  В протоколе опроса мужчина указал, что вместе с товарищем выпил литр водки в машине. После чего решил ехать на улицу Гагарина.  Выяснилось, что 57-летний нарушитель ранее уже был лишен прав за нетрезвую езду. Попытки сдать экзамен и восстановить их были безуспешными. 

 
Теги: Гродно
 
 
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3,4 промилле показало медосвидетельствование. Днем 20 февраля на улице Южной инспекторы обратили внимание на буксующий "пежо". Решили помочь шоферу. Подъехали, а...
 
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