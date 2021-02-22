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ЧП дайджест

22.02.2021 20:49 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Сигнализация спасения

Пожарный извещатель разбудил погорельцев в Полоцке. Отец и трое детей успели выбраться из горящего жилища… ЧП произошло в квартире по улице Скорины, когда домочадцы спали.  Сработала звуковая сирена. Предположительно, очагом стал загоревшийся компьютер. Глава семейства отключил электричество и вывел ребят на улицу. Потушить пожар сам мужчина не смог, квартиру затянуло дымом. Огонь ликвидировали бойцы МЧС.  В результате возгорания закопчены стены и сгорела мебель. Вероятная причина инцидента - короткое замыкание в техники. 

Отравились дымом

А в столице из горящей квартиры женщину спасли соседи, а ее сына - бойцы МЧС. Оба погорельца отравились дымом, они в больнице. Сообщается, что пожар произошел в многоэтажке по улице Тикоцкого. Огонь повредил стены и мебель в жилище. Предварительно, к ЧП привела непотушенная сигарета. 

Обошлось без пострадавших

Аналогичная версия ЧП и в Борисове. Там из квартиры на улице Стахановской шел дым. Хозяйка сама выбралась из жилища и вызвала огнеборцев. Когда приехали бойцы МЧС, они увидели в окне соседней квартиры на втором этаже мужчину - он не мог выйти на улицу. За ним поднялся спасатель по трехколенной лестнице. В результате пожара никто не пострадал, чего не скажешь о помещениях. Пламя сделало свое дело. 

Погибли в огне

Не удалось избежать трагедии в Краснопольском районе. В огне погибли два пенсионера. Сообщается, что в деревне Новоселки полыхал частный дом. Со слов соседей, внутри могли находиться люди. На полу в одной из комнат бойцы МЧС обнаружили обгоревшее тело женщины, рядом находился труп мужчины. Причину пожара выясняют эксперты. Огонь уничтожил крышу, потолочные перекрытия, а также личные вещи. 

Трехметровая ловушка

В Лепеле школьник угодил в трехметровую ловушку. Место происшествия спасатели увидели издалека - в поле на возвышенности толпились люди.

Спасатели решили вызволять мальчишку с помощью лестницы-штурмовки, ведь колодец глубокий. Когда ребенку помогли выбраться, его осмотрели медики. Сообщается, что школьник не пострадал. Кстати, подросток вел себя по-мужски: спокойно и без слез. 

 
 
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Сигнализация спасения Пожарный извещатель разбудил погорельцев в Полоцке. Отец и трое детей успели выбраться из горящего жилища… ЧП произошло в квартире по...
 
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