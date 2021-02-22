Когда закончатся несоразмерные репрессии? Версии экспертов

Источник материала: UDF



Фото: AP

«У власти нет ресурсов, чтобы привлекать всех несогласных к ответственности»







Фото: dw.com

«Естественно, их основная цель – подавить протест, оказать серьезное психологическое воздействие на общество, на журналистов, которые освещают события, деморализовать тех, кто поддерживает тем или иным образом протестную активность», – сказал Казакевич.

«Но власти и сейчас могут кого хочешь признать экстремистом, привлечь к уголовной ответственности. Правовые нормы в последние полгода практически не действуют. Не думаю, что законодательство имеет здесь большее значение, скорее имеет значение правоприменительная практика. Наверное, ужесточая законодательство, рассчитывают на психологический эффект. Хотят еще больше запугать недовольных. Но принципиально это мало что меняет», – считает Казакевич.

«Думаю, ресурсов у власти, чтобы привлекать всех несогласных к ответственности, фактически нет. Возможности государства не безграничны».



«Первый: освобождение возможно в случае, если власти будут вынуждены начать национальный диалог с альтернативными политическими силами для выхода из кризиса», – отметил Казакевич.

«Освобождение политзаключенных будет основным пунктом для того, чтобы нормализировать отношения с Западом. Власти несут серьезные финансовые и политически потери из-за разрыва отношений, сколько они будут готовы терпеть эти издержки – вопрос открытый. Но выпуск политзаключенных возможен, когда власти будут чувствовать себя уверенно. Пока такой ситуации и близко нет, уровень недоверия к госструктурам очень высок, а рейтинги оппозиционных политиков наоборот на максимуме за последние десятилетия», – сказал Казакевич.



«Пока Лукашенко не убедится, что репрессии не помогают, они будут нарастать»







Фото: ucpb.org

«Как люди готовятся к отопительному сезону, к посевной, так власти готовятся к весенне-летнему сезону протестов. Они по-прежнему считают, что народ у нас дурной, что им кто-то должен кукловодить. Власти считают, что если ликвидировать как класс журналистов и правозащитников, которые могут помогать финансово, то протестов не будет. Уверен, что они ошибаются», – сказал Марголин.

«Когда начнется новая волна протестов – возможно, это произойдет где-нибудь в конце марта, может быть, со Дня Воли. Тогда, во-первых, власть увидит, что репрессии не помогли (а я думаю, так и будет), а во-вторых, ей нужно будет прессовать реальных участников протестов», – считает Марголин.

«Смысл законопроекта не в том, чтобы кого-то можно было преследовать. Власти сейчас прекрасно обходятся и без него. Смысл в том, чтобы запугать, чтобы люди боялись закона», – полагает Марголин.

«Думаю, пока никак не влияют. Потому что вопрос репрессий для Лукашенко – это вопрос существования. Тут не до санкций. Если бы он думал о санкциях, то как в 2010 году ограничился бы определенным количеством узников, которыми можно было бы торговать с Западом, а не проводил бы судилища спустя столько месяцев. Пока Лукашенко не убедится, что репрессии не помогают, до тех пор они будут только нарастать», – считает Марголин.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Когда закончатся несоразмерные репрессии? Версии экспертов «У власти нет ресурсов, чтобы привлекать всех несогласных к ответственности»

Власти продолжают жесткие репрессии в отношении мирных граждан, количество политзаключенных в Беларуси продолжает быстро расти. По состоянию на 19 февраля на сайте правозащитного центра «Весна» сообщалось о более 250 политзаключенных.Резонанс в стране и за ее пределами вызвал вынесенный на днях приговор журналисткам «Белсата» Екатерине Андреевой (Бахваловой) и Дарье Чульцовой: молодым девушкам дали по два года колонии за стрим.Тем временем в сети опубликовали законопроект по противодействию экстремизму. Трактовки там настолько расплывчатые, что экстремистом можно будет объявить едва ли не каждого.UDF.BY поинтересовался у экспертов: зачем властям такое огромное количество политзаключенных и когда закончится волна несоразмерных репрессий?Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наукв комментарии UDF.BY отметил, что рассматриваемые теперь в судах политические дела не новые, они возникли осенью на пике протестов.Новый законопроект по противодействию экстремизму – неужели власти примут его в таком виде и будут преследовать всех несогласных?Он добавил:Какая судьба ждет политзаключенных? Когда их могут освободить? Просматриваются два сценария.Второй сценарий гораздо более пессимистичный.Член политсовета ОГПв комментарии UDF.BY отметил, что власти «не заморачиваются» количеством политзаключенных.Когда прекратится нынешняя волна репрессий?Что он думает по поводу законопроекта о противодействии экстремизму?Влияют ли санкции на проведение репрессий в Беларуси?