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ЕС «рассматривает возможность» принятия новых санкций в отношении белорусских властей

22.02.2021 21:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Евросоюз рассматривает возможность принятия дальнейших санкций в отношении белорусских властей, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам состоявшегося 22 февраля в Брюсселе заседания Совета министров иностранных дел стран ЕС.

ЕС «рассматривает возможность» принятия новых санкций в отношении белорусских властей

«В Беларуси продолжается усиление репрессий, продолжаются преследования людей и гражданского общества, — сказал Боррель. — Мы рассматриваем возможность принятия дальнейших санкций, а тем временем мы продолжим поддержку белорусского народа в его законном стремлении к демократии, поддерживая гражданское общество и вводя санкции против тех, кто отрицает основные политические права».

Осенью ЕС ввел три пакета санкций в отношении лиц, причастных, по его мнению, к фальсификации итогов президентских выборов и преследованию инакомыслящих.

 
 
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Евросоюз рассматривает возможность принятия дальнейших санкций в отношении белорусских властей, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и...
 
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