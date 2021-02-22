На станциях техосмотра снова ажиотаж. Водители заранее испугались «писем счастья»?

Источник материала: Tut.by

Читатели AUTO.TUT.BY пишут, что на станциях техосмотра вновь наблюдается ажиотаж. В очередях стоят десятки авто, а записаться сейчас можно только на март. Узнали, в чем дело.





Мы уже писали о том, что январь стал рекордным по количеству выданных разрешений на участие в дорожном движении — техосмотр прошли 188 тысяч автомобилей. Так белорусы отреагировали на отвязку дорожного сбора от техосмотра.

С начала февраля, как говорит директор УП «Белтехосмотр» Юрий Ленчевский, наблюдался заметный спад. Однако сейчас ситуация резко изменилась.

— После выхода в ряде изданий новости о «письмах счастья» за непройденный техосмотр нам просто оборвали телефоны, а поток автовладельцев резко возрос, — объясняет Юрий Ленчевский причину ажиотажа. — Действительно, уже с 1 марта вступает в силу законодательство, позволяющее рассылать водителям «письма счастья». Вопрос только в технической реализации. На самом деле и СЗАО «Безопасные дороги», отвечающие за камеры фотофиксации, и наша организация уже готовы. Сейчас слово только за ГАИ. Могу сказать, что заработать система может в любой день.

Что касается очередей по электронной записи, то это во многом зависит от популярности самой станции. Где-то запись доступна только на 4 марта, но есть свободное время и на февраль.

— К нам уже поступали жалобы, что, например в Могилевской области можно записаться только в Бобруйске и Мстиславле. Мы сейчас работаем над тем, чтобы все станции техосмотра обеспечили возможность электронной записи на нашем сайте. У нас есть информация обо всех диагностических станциях, их адресах и режимах работы.