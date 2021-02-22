Аккуратней с палками: курьез во время катания Путина и Лукашенко на лыжах попал на видео









Лукашенко и Путин покатались на лыжах. Фото: Telegram "Пул первого"





Курьез произошел во время катания Владимира Путина и Александра Лукашенко на лыжах в Красной поляне. Видео этого момента опубликовал Telegram-канал «Пул №3».





пишет KP.BY. На кадрах видно, как президенты прибыли на склон на гондольном подъемнике, когда нужно было уже выходить из кабины, Лукашенко не рассчитал расстояние и слишком размахнулся лыжными палками, в итоге он едва не задел ими Путина,KP.BY.





«Александр Григорьевич! Аккуратней с палками!» – так подписан видеоролик.





Напомним, что 22 февраля Путин и Лукашенко провели переговоры в Сочи, которые продлились около часа, хотя ранее в Кремле анонсировали продолжительное общение, едва ли не на целый день. Затем они отправились кататься на лыжах, до одного из склонов добирались на снегоходах.