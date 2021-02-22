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Аккуратней с палками: курьез во время катания Путина и Лукашенко на лыжах попал на видео

22.02.2021 21:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

22 февраля они провели переговоры в Сочи, а затем отправились кататься.



Лукашенко и Путин покатались на лыжах. Фото: Telegram "Пул первого"

Курьез произошел во время катания Владимира Путина и Александра Лукашенко на лыжах в Красной поляне. Видео этого момента опубликовал Telegram-канал «Пул №3».

На кадрах видно, как президенты прибыли на склон на гондольном подъемнике, когда нужно было уже выходить из кабины, Лукашенко не рассчитал расстояние и слишком размахнулся лыжными палками, в итоге он едва не задел ими Путина, пишет KP.BY.

«Александр Григорьевич! Аккуратней с палками!» – так подписан видеоролик.

Напомним, что 22 февраля Путин и Лукашенко провели переговоры в Сочи, которые продлились около часа, хотя ранее в Кремле анонсировали продолжительное общение, едва ли не на целый день. Затем они отправились кататься на лыжах, до одного из склонов добирались на снегоходах.
 
 
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22 февраля они провели переговоры в Сочи, а затем отправились кататься.
 
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