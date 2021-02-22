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Жителя Молодечно приговорили к 13 годам колонии за нападение на милиционеров

22.02.2021 21:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Минский областной суд вынес приговор по делу 61-летнего молодечненца, которого обвиняли в покушении на убийство милиционера и насилии в отношении сотрудника РОВД.

По информации областного УВД, 30 августа на улице Громадовской в Молодечно милиционеры обратили внимание на мужчину, который показывал непристойные жесты.

«Когда правоохранители остановились для разбирательства, агрессивно настроенный гражданин достал два ножа и набросился на милиционеров. Одному из сотрудников были причинены телесные повреждения в виде колотой раны в затылочной области, второму — резаной раны голени», — сообщили в милиции.

Суд признал мужчину виновным в покушении на убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка (ч. 1 ст. 14 ст. 362 УК), а также сопротивлении сотруднику милиции, сопряженном с применением насилия (ч. 2 ст. 363 УК).

Приговор — лишение свободы сроком на 13 лет в колонии усиленного режима с принудительным лечением от хронического алкоголизма. Фигурант также должен выплатить двум милиционерам в общей сумме 5 тысяч рублей компенсации.

 
 
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Минский областной суд вынес приговор по делу 61-летнего молодечненца, которого обвиняли в покушении на убийство милиционера и насилии в отношении сотрудника РОВД.
 
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