Источник материала: Хартия'97

Земные микробы и грибы оказались способны выжить в условиях Марса 22.02.2021, 21:13

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Ученые запустили споры грибов на высоту 38 километров.

Ученые из NASA и Немецкого аэрокосмического центра заявили о том, что земные грибы и микробы могут выжить в условиях Марса. Об этом свидетельствуют данные исследования, в рамках которого ученые запустили образцы в стратосферу, сообщает Naked science .

Понимание того, как будут чувствовать себя в марсианских условиях земные бактерии и грибы, важно для будущей колонизации Красной планеты. Некоторые из микробов важны для выживания, а другие, наоборот, несут угрозу.

На Земле есть места, характеристики которых схожи с марсианскими. Но планету окутывает озоновый слой, поэтому самыми подходящими местами, по мнению ученых, являются средние слои атмосферы, которые находятся над озоновым слоем.

Ученые отправили споры грибов Aspergillus niger и бактерий Salinisphaera shabanensis, Staphylococcus capitis subsp. сapitis и Buttiauxellasp на высоту 38 километров в 2019 году. Образцы были доставлены на аэростате NASA, внутри полезной нагрузки специального устройства MARSBOx, где поддерживались состав атмосферы и давление, аналогичное тому, что есть на Красной планете.

Часть высушенных микроорганизмов подвергалась максимальному ультрафиолетовому излучению, а часть была от него защищена. После пяти часов нахождения в таких условиях ученые анализировали образцы на выживаемость и метаболические изменения.

Не все микроорганизмы выжили в подобных условиях. Но споры грибов черной плесени Aspergillus niger и бактерии Salinisphaera shabanensis оказались наиболее устойчивы. Особенно хорошую выживаемость продемонстрировала плесень — ее споры продолжили расти на Земле после «космического путешествия».

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