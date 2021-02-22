ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Земные микробы и грибы оказались способны выжить в условиях Марса

22.02.2021 21:45 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Земные микробы и грибы оказались способны выжить в условиях Марса

  • 22.02.2021, 21:13
Земные микробы и грибы оказались способны выжить в условиях Марса
фото: Getty images

Ученые запустили споры грибов на высоту 38 километров.

Ученые из NASA и Немецкого аэрокосмического центра заявили о том, что земные грибы и микробы могут выжить в условиях Марса. Об этом свидетельствуют данные исследования, в рамках которого ученые запустили образцы в стратосферу, сообщает Naked science.

Понимание того, как будут чувствовать себя в марсианских условиях земные бактерии и грибы, важно для будущей колонизации Красной планеты. Некоторые из микробов важны для выживания, а другие, наоборот, несут угрозу.

На Земле есть места, характеристики которых схожи с марсианскими. Но планету окутывает озоновый слой, поэтому самыми подходящими местами, по мнению ученых, являются средние слои атмосферы, которые находятся над озоновым слоем.

Ученые отправили споры грибов Aspergillus niger и бактерий Salinisphaera shabanensis, Staphylococcus capitis subsp. сapitis и Buttiauxellasp на высоту 38 километров в 2019 году. Образцы были доставлены на аэростате NASA, внутри полезной нагрузки специального устройства MARSBOx, где поддерживались состав атмосферы и давление, аналогичное тому, что есть на Красной планете.

Часть высушенных микроорганизмов подвергалась максимальному ультрафиолетовому излучению, а часть была от него защищена. После пяти часов нахождения в таких условиях ученые анализировали образцы на выживаемость и метаболические изменения.

Не все микроорганизмы выжили в подобных условиях. Но споры грибов черной плесени Aspergillus niger и бактерии Salinisphaera shabanensis оказались наиболее устойчивы. Особенно хорошую выживаемость продемонстрировала плесень — ее споры продолжили расти на Земле после «космического путешествия».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые запустили споры грибов на высоту 38 километров.
 
Новости дня
Новости разные
 
Жителя Молодечно приговорили к 13 годам колонии за нападение на милиционеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by