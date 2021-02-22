Источник материала: Хартия'97

РФ и Саудовская Аравия снова расходятся в стратегии перед заседанием ОПЕК+ 1 22.02.2021, 21:00

фото: Shutterstock / Fotodom

Кремль хочет качать больше, Эр-Рияд призывает к «крайней осторожности».

Саудовская Аравия и Россия в преддверии заседания ОПЕК+ вновь заняли противоположные стороны в дебатах по поводу нефтяного рынка.

Эр-Рияд публично призывает коллег по группе к "крайней осторожности" вопреки возвращению цен к однолетнему пику. В частных беседах королевство дало понять, что предпочло бы, чтобы группа в целом оставила добычу на прежнем уровне, сообщили делегаты. С другой стороны, Москва намекает, что все же хочет приступить к наращиванию добычи, передает finanz.ru .

На заседании 4 марта группе предстоит обсудить, готов ли рынок к увеличению добычи в апреле, и надо будет принять два важных решения. Во-первых, ОПЕК+ в целом должна решить, нарастить ли добычу на величину до 500 тысяч баррелей в сутки в рамках постепенного увеличения производства, которое было согласовано в декабре, но поставлено на паузу на заседании в январе. Во-вторых, Саудовская Аравия должна определить судьбу дополнительных добровольных сокращений на 1 миллион баррелей в сутки, на которые она решила пойти в этом и следующем месяце, чтобы еще быстрее устранить избыток предложения.

Королевство сначала объявило, что откажется от этих сокращений в апреле, но в последнее время ход его мыслей часто меняется, и решения о том, что делать дальше, пока нет, сказали делегаты. Предложение частично продолжить эти добровольные сокращения и в апреле может стать для Эр-Рияда удобным козырем, если он захочет ограничить повышение добычи странами группы в целом.

Предстоящие дебаты

"Некоторые послабления по ограничениям добычи вероятны на мартовском заседании, - сказал Боб Макнэлли, президент консалтинговой компании Rapidan Energy Group и бывший чиновник Белого дома. - Должен начаться настоящий торг, и заранее заготовленного решения нет".

Вице-премьер РФ Александр Новак 14 февраля назвал рынок "сбалансированным". Хотя Новак официально не озвучил свои предпочтения насчет политики для обсуждения на встрече 4 марта, на последних двух заседаниях ОПЕК+ он выступал за наращивание добычи.

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