Боррель: Евросоюз рассматривает возможность принятия дальнейших санкций в отношении Беларуси

— В Беларуси продолжается усиление репрессий, продолжаются преследования людей и гражданского общества, — сказал он. — Мы рассматриваем возможность принятия дальнейших санкций, а тем временем мы продолжим поддержку белорусского народа в его законном стремлении к демократии, поддерживая гражданское общество и вводя санкции против тех, кто отрицает основные политические права, — заявил Боррель.





Ранее команда Светланы Тихановской заявляла, что ожидает рассмотрения четвертого пакета санкций против белорусских чиновников и силовиков в конце февраля — начале марта. В новом списке, который готовится для утверждения санкций — 165 имен — это в дополнение к тем 90 физлицам и юрлицам, которые уже внесены в ограничительные списки. Среди них Николай Карпенков, начальники РУВД.





пояснил TUT.BY советник Тихановской по международным делам Франак Вечорко 22 февраля, пока проекта четвертого пакета санкций нет. КакTUT.BY советник Тихановской по международным делам Франак Вечорко 22 февраля, пока проекта четвертого пакета санкций нет.





— Сейчас нет даже проекта санкций, мы работаем над тем, чтобы министры иностранных дел стран ЕС собрались по этому вопросу в марте, — сказал TUT.BY Франак Вечорко.





Напомним, c октября прошлого года ЕС ввел уже три пакета санкций против Беларуси.





В первом санкционном пакете против Беларуси, который был принят ЕС 2 октября, значилось 40 белорусских официальных лиц — силовиков (представителей МВД и КГБ) и членов ЦИК, в отношении которых были введены персональные ограничения.





Второй пакет санкций был принят 6 ноября: Евросоюз ввел ограничения в отношении Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников, в том числе помощника президента Виктора Лукашенко, главы Администрации президента Игоря Сергеенко, руководителя КГБ Ивана Тертеля, начальника Следственного комитета Ивана Носкевича, главы ОАЦ Андрея Павлюченко, пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт и других.





17 декабря Евросоюз принял третий пакет санкций в отношении белорусских властей и бизнеса. В список вошли 29 физических и семь юридических лиц, в том числе ОАО «140-й ремонтный завод», ОАО «Агат — электромеханический завод», ОАО МЗКТ, ЗАО «Белтехэкспорт», Государственное учреждение «Главное хозяйственное управление» Управления делами президента Республики Беларусь, Dana Holdings и ООО «Синезис».



