|
В Гродно десятки рыбаков собираются в одном месте, и их не разгоняют
Источник материала: Партизан
В Гродно десятки рыбаков несколько дней собираются в одном "рыбном месте" — на небольшом ледяном пятачке.
Необычный ажиотаж / БЕЛТА
Как
Милиция, видимо, спокойно отнеслась к такому большому количеству рыбаков в одном месте. А в областной инспекции охраны животного и растительного мира заявили, что ситуацию контролируют — проверяют, чтобы рыбаки соблюдали нормы вылова и правила ловли. За выходные на нескольких мужчин составили протоколы за так называемое багрение рыбы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно десятки рыбаков несколько дней собираются в одном "рыбном месте" — на небольшом ледяном пятачке.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)