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Вместо фотографа приехал ОМОН. Как наказали участников воскресной БЧБ-фотосессии
22.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Двое участников получили по 15 суток, один — 13 суток.
Еще одна участница как мать двух несовершеннолетних детей получила штраф в 30 базовых,
Четверых человек, которые хотели сделать БЧБ-фотографии, задержали утром 21 февраля в лесу около агрогородка Новый Двор под Минском.
Люди были одеты в бело-красно-белую одежду и ждали приезда фотографа, но вместо него приехали сотрудники ОМОНа и задержали их.
Задержание произошло в машине, когда они, уезжая, застряли в снегу. На всех составили протоколы по статье 23.34.
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Двое участников получили по 15 суток, один — 13 суток.
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