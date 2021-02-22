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Вместо фотографа приехал ОМОН. Как наказали участников воскресной БЧБ-фотосессии

22.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Двое участников получили по 15 суток, один — 13 суток.

Еще одна участница как мать двух несовершеннолетних детей получила штраф в 30 базовых, сообщает правозащитный центр «Весна».

Четверых человек, которые хотели сделать БЧБ-фотографии, задержали утром 21 февраля в лесу около агрогородка Новый Двор под Минском.

Люди были одеты в бело-красно-белую одежду и ждали приезда фотографа, но вместо него приехали сотрудники ОМОНа и задержали их.

Задержание произошло в машине, когда они, уезжая, застряли в снегу. На всех составили протоколы по статье 23.34.

 
 
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