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Евросоюз рассматривает возможность принятия дальнейших санкций в отношении Беларуси

22.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель 22 февраля на пресс-конференции по итогам встречи Совета министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

Евросоюз рассматривает возможность принятия дальнейших санкций в отношении Беларуси

— В Беларуси продолжается усиление репрессий, продолжаются преследования людей и гражданского общества, — цитирует TUT.BY Борреля. — Мы рассматриваем возможность принятия дальнейших санкций, а тем временем мы продолжим поддержку белорусского народа в его законном стремлении к демократии, поддерживая гражданское общество и вводя санкции против тех, кто отрицает основные политические права.

Накануне Тихановская в интервью газете The Sunday Times назвала насмешкой санкции, введенные ЕС против властей Беларуси.

— Под санкциями находятся всего 90 человек. Это насмешка, и режим Лукашенко смеется, — заявила изданию Светлана Тихановская, по словам которой предпринятых Брюсселем шагов против Минска «смехотворно мало».

Она добавила, что страны Запада должны «прекратить финансовую поддержку режима Лукашенко» и вводить новые санкции против представителей власти, уличенных в нарушении прав человека, а также судей, «выносящих приговоры невиновным».

 
Теги: Минск
 
 
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«А тем временем мы продолжим поддержку белорусского народа в его законном стремлении к демократии», — заявил Жозеп Боррель.
 
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