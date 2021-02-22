Лукашенко подколол Путина, предложив сыну Коле посоревноваться с ним на склоне

Источник материала: Салiдарнасць

«Ты только можешь с Владимиром Владимировичем посоревноваться», — обратился к младшему сыну правитель Беларуси.





Скриншот из видео

И добавил, повернувшись к Путину: «Но, наверное, не догонит».

По информации Пула Первого, встреча Лукашенко и Путина продлилась шесть с половиной часов, включая переговоры, катания на лыжах и обед.

Заявлений об итогах переговоров сделано не было.