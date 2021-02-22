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Лукашенко подколол Путина, предложив сыну Коле посоревноваться с ним на склоне

22.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

«Ты только можешь с Владимиром Владимировичем посоревноваться», — обратился к младшему сыну правитель Беларуси.

Лукашенко подколол Путина, предложив сыну Коле посоревноваться с ним на склоне

Скриншот из видео

И добавил, повернувшись к Путину: «Но, наверное, не догонит».

По информации Пула Первого, встреча Лукашенко и Путина продлилась шесть с половиной часов, включая переговоры, катания на лыжах и обед.

Заявлений об итогах переговоров сделано не было.

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«Ты только можешь с Владимиром Владимировичем посоревноваться», — обратился к младшему сыну правитель Беларуси.
 
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