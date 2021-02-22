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Лукашенко подколол Путина, предложив сыну Коле посоревноваться с ним на склоне
22.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
«Ты только можешь с Владимиром Владимировичем посоревноваться», — обратился к младшему сыну правитель Беларуси.
Скриншот из видео
И добавил, повернувшись к Путину: «Но, наверное, не догонит».
По информации Пула Первого, встреча Лукашенко и Путина продлилась шесть с половиной часов, включая переговоры, катания на лыжах и обед.
Заявлений об итогах переговоров сделано не было.
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«Ты только можешь с Владимиром Владимировичем посоревноваться», — обратился к младшему сыну правитель Беларуси.
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