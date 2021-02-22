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«Йокерит» помог минскому «Динамо» досрочно пробиться в плей-офф КХЛ

22.02.2021 22:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Минские динамовцы пробились в топ-16 клубов Континентальной хоккейной лиги впервые с 2017 года.

«Йокерит» помог минскому «Динамо» досрочно пробиться в плей-офф КХЛ
Фото: hcdinamo.by

«Йокерит» одолел на своей площадке «Витязь» со счетом 5:1, клуб из Подольска не сможет догнать минчан по очкам.

В последних матчах «Динамо-Минск» победило «Йокерит» и «Трактор» с одинаковым счетом 3:2. 23 февраля динамовцы примут «Амур», 25-го сыграют на выезде с рижским «Динамо» и 27-го — со СКА. Даже поражения в трех оставшихся матчах гарантируют пятое участие клуба в плей-офф КХЛ.

Динамовцы занимали 20-е и дважды 24-е места последние три сезона. В нынешнем розыгрыше Лиги минчане пока занимают 14-ю строку, что гарантирует участие в 1/8 финала Кубка Гагарина.

 
Теги: Минск
 
 
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Минские динамовцы пробились в топ-16 клубов Континентальной хоккейной лиги впервые с 2017 года.
 
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