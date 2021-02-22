NASA опубликовало первое видео посадки ровера Perseverance на поверхность Марса

Источник материала: ОНТ

NASA опубликовало первое видео посадки марсохода Perseverance, 18 февраля приземлившегося на поверхность северного полушария Красной планеты.

Пресс-конференция, в рамках которой впервые была показана видеозапись приземления, прошла сегодня вечером. Вскоре трехминутное видео было выложено и в официальный Twitter-аккаунт NASA.

Кроме видео также были продемонстрированы и новые снимки с поверхности Марса. В общей сложности аппарат передал на Землю уже более 30 гигабайт информации, в том числе более 140 фотоснимков .

Напомним, отличительной особенностью марсохода Perseverance стала его оснащенность 23 камерами и двумя микрофонами, позволяющими вести непрерывную видео- и фотосъемку. Марсоходы предыдущих миссий также отправляли на Землю видео, однако они представляли собой всего лишь набор фотографий, из которых позже монтировался видеоряд.

Фото: NASA

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