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NASA опубликовало первое видео посадки ровера Perseverance на поверхность Марса
Источник материала: ОНТ
NASA опубликовало первое видео посадки марсохода Perseverance, 18 февраля приземлившегося на поверхность северного полушария Красной планеты.
Пресс-конференция, в рамках которой впервые была показана видеозапись приземления, прошла сегодня вечером. Вскоре трехминутное видео было выложено и в официальный Twitter-аккаунт NASA.
Кроме видео также были продемонстрированы и новые снимки с поверхности Марса. В общей сложности аппарат передал на Землю уже более 30 гигабайт информации, в том числе
Напомним, отличительной особенностью марсохода Perseverance стала его оснащенность 23 камерами и двумя микрофонами, позволяющими вести непрерывную видео- и фотосъемку. Марсоходы предыдущих миссий также отправляли на Землю видео, однако они представляли собой всего лишь набор фотографий, из которых позже монтировался видеоряд.
Фото: NASA
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NASA опубликовало первое видео посадки марсохода Perseverance, 18 февраля приземлившегося на поверхность северного полушария Красной планеты. Пресс-конференция, в рамках...
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