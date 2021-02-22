ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

NASA опубликовало первое видео посадки ровера Perseverance на поверхность Марса

22.02.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

NASA опубликовало первое видео посадки ровера Perseverance на поверхность Марса

NASA опубликовало первое видео посадки марсохода Perseverance, 18 февраля приземлившегося на поверхность северного полушария Красной планеты.

Пресс-конференция, в рамках которой впервые была показана видеозапись приземления, прошла сегодня вечером. Вскоре трехминутное видео было выложено и в официальный Twitter-аккаунт NASA.

Кроме видео также были продемонстрированы и новые снимки с поверхности Марса. В общей сложности аппарат передал на Землю уже более 30 гигабайт информации, в том числе более 140 фотоснимков.

Напомним, отличительной особенностью марсохода Perseverance стала его оснащенность 23 камерами и двумя микрофонами, позволяющими вести непрерывную видео- и фотосъемку. Марсоходы предыдущих миссий также отправляли на Землю видео, однако они представляли собой всего лишь набор фотографий, из которых позже монтировался видеоряд.

Фото: NASA

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
NASA опубликовало первое видео посадки марсохода Perseverance, 18 февраля приземлившегося на поверхность северного полушария Красной планеты. Пресс-конференция, в рамках...
 
Новости дня
Новости разные
 
На VOKA покажут один из новейших спектаклей Театра белорусской драматургии «Сірожа»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by