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Застройщик комплекса Minsk World предлагает лучшие цены на квартиры в столице

22.02.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Застройщик комплекса Minsk World предлагает лучшие цены на квартиры в столице

Три новых дома и самые привлекательные цены на квартиры и коммерческие помещения в комплексе Minsk World. В начале продаж менее 2 000 рублей за квадратный метр. Как такое возможно? Позиция застройщика – у каждой семьи со стабильным доходом должна быть собственная квартира.

Новый современный дом и лучшие цены. Только на старте продаж. Дом «Сальса» в квартале «Мировых танцев». И всего 1 999 рублей за квадратный метр. И это не все приятные бонусы. Застройщик убеждён, что у каждой семьи со стабильным доходом должна быть своя квартира. Это, прежде всего, индивидуальный подход. В доме «Сальса» действует и беспроцентная рассрочка до 100 месяцев. И долго ждать заселения не придётся – дом сдадут ровно через год. Все квартиры свободной планировки. От 31 до 62 метров. Первый этаж – особая «фишка». Здесь 6 особых квартир с террасами. А высота потолков – 3 метра 30 сантиметров. На остальных этажах – 2 метра 70 сантиметров. А на 12 этаже ещё и дополнительные балконы. От квартала «Мировых танцев» до центра несколько минут на автомобиле. И через жилой комплекс Minsk World проходит третья линия метро. Всё рядом. В квартале «Мировых танцев» – две школы. А всего в комплексе Minsk World 8 школ и 12 детских садов. Ещё две новостройки в квартале «Азия». «Бангкок» и «Мумбаи». Цена за квадратный метр в этих домах – от 2 600 рублей. И действует рассрочка на срок до 100 месяцев. 

Квартиры в домах свободной планировки, площадь от 28 до 75 квадратных метров. Квартиры можно объединять – позволяет и архитектура, и есть технические решения. В больших квартирах предусмотрены и дополнительные балконы. Высокие потолки, скоростные лифты, один из которых – панорамный. Оба дома рядом с метро.

Внутри квартала «Азия» запроектирован административно-торговый центр и детский сад, детские и спортивные площадки, парковки для велосипедов, зеленые зоны для отдыха и выгула домашних питомцев. В квартале исключено транзитное движение. Все парковки – за пределами. Minsk World строят по принципу города в городе.

Minsk World – город будущего. Инфраструктура продумана до мелочей. В большинстве домов первые этажи – это коммерческие помещение. Много общественных помещений, медцентры, новый городской парк. И именно здесь возводят Международный финансовый центр. Это несколько тысяч новых эффективных рабочих мест и инвестиции с Востока и Запада. Неподалёку будет и новый торгово-развлекательный центр, кстати, крупнейший в стране. Позиция застройщика – квартиры в Minsk World должны быть доступны любой семье со стабильным доходом. А до конца месяца ещё и новая акция: скидка в 50 евро с каждого «квадрата», кто заплатит за квартиру сразу. Дом строится, сдаются квартиры, и коммерческие помещения находят хозяев быстро. Поэтому стоит спешить. Цены выгодные, и выбор пока ещё есть. 

 

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Три новых дома и самые привлекательные цены на квартиры и коммерческие помещения в комплексе Minsk World. В начале продаж менее 2 000 рублей за квадратный метр. Как такое...
 
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