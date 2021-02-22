Курс Bitcoin упал ниже $50 тысяч

Источник материала: ОНТ

22 февраля Bitcoin потерял почти 17% своей стоимости, опустившись до отметки в $47,4 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk, занимающегося отслеживанием курсов самых популярных криптовалют.

Из-за резкого падения курса самая популярная в мире криптовалюта потеряла почти $160 млрд от общей рыночной капитализации. При этом по состоянию на 20 часов стоимость криптовалюты вернулась на отметку в $53 276.

Ранее, 21 февраля, стоимость криптовалюты побила очередной исторический рекорд, достигнув отметки в $58,3 тыс., в результате чего его капитализация превысила $1 трлн.

Напомним, очередной рост стоимости криптовалюты начался после того, как компания Tesla, принадлежащая американскому миллиардеру и изобретателю Илону Маску, инвестировала в Bitcoin порядка $1,5 млрд.

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