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Эксперты прокомментировали переговоры Лукашенко и Путина в Сочи
Источник материала: ОНТ
Сочинские переговоры президентов Беларуси и России активно обсуждают в экспертной среде. По мнению обозревателей, сегодня в повестке не только экономика и интеграционные проекты. Здесь и общие вызовы – от пандемии до санкций Запада, реагировать на которые эффективнее вместе.
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Сочинские переговоры президентов Беларуси и России активно обсуждают в экспертной среде. По мнению обозревателей, сегодня в повестке не только экономика и...
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