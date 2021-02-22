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Эксперты прокомментировали переговоры Лукашенко и Путина в Сочи

22.02.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эксперты прокомментировали переговоры Лукашенко и Путина в Сочи

Сочинские переговоры президентов Беларуси и России активно обсуждают в экспертной среде. По мнению обозревателей, сегодня в повестке не только экономика и интеграционные проекты. Здесь и общие вызовы – от пандемии до санкций Запада, реагировать на которые эффективнее вместе.

Екатерина Речиц, аналитик Белорусского института стратегических исследований: «Встречи президентов Беларуси и России проходят на постоянной основе. В условиях, наблюдаемых сегодня в мире – политической, экономической, информационно-психологической турбулентности, белорусско-российские отношения показали общий взгляд на глобальные вызовы и готовность обеих стран совместно им противодействовать. Именно поэтому в рамках VI ВНС дальнейшее выстраивание партнерских, взаимовыгодных отношений с Россией было обозначено в качестве приоритетов внешнеполитической деятельности Беларуси». 

Дмитрий Голубничий, аналитик Белорусского института стратегических исследований: «Для Беларуси Россия выступает источником устойчивости и стабильности. Для России Беларусь является ядром геостратегии на постсоветском пространстве, от которого будет зависеть привлекательность интеграционных проектов с участием России. Уже сегодня аналитическое сообщество как Беларуси, так и за рубежом рассматривает встречу глав государств через призму реальных эффектов, которое ВНС возымело бы для белорусско-российских отношений, в том числе по ряду чувствительных вопросов, которые известны в нашей повестке». 

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Сочинские переговоры президентов Беларуси и России активно обсуждают в экспертной среде. По мнению обозревателей, сегодня в повестке не только экономика и...
 
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