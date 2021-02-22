В Испании радикалы громят города после ареста рэпера

Источник материала: ОНТ

Радикалы продолжают громить испанские города. С наступлением темноты улицы погружаются в хаос. Похоже, мало кто задумывается, с чего всё началось – сейчас происходящее напоминает откровенный вандализм. Больше других досталось Барселоне.

Под вывеской борьбы за свободу популярного рэпера протестующие громят исторические здания, фондовую биржу и Дворец каталонской музыки в Барселоне, что в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Центр города выглядит так, будто идёт война. Беспорядки бушуют без малого неделю. Полиция с демонстрантами не церемонится, те в свою очередь говорят о тотальных репрессиях.

Разгромлены магазины известных мировых брендов, они, как правило, становятся объектом для нападения толпы. На главной торговой улице Барселоны фактически ни одной целой витрины. В силовиков, пытавшихся остановить безумие, полетели камни, бутылки и петарды. А затем в ход пошла грубая сила. Среди задержанных много несовершеннолетних.

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