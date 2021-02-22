Осторожно, мошенники: аферисты создают фейковые аккаунты, чтобы заработать на чужом имени

Источник материала: ОНТ

У людей творческих не только много поклонников – есть и те, кто не прочь заработать на чужом имени. Белорусская художница-скульптор наткнулась на своего двойника в «Инстаграме». Фейк публикует её работы, требует предоплату, а после вместо обещанных изделий блокирует недовольных клиентов. Ситуация зашла слишком далеко.

В руках Дарьи полимерная глина буквально преображается: минчанка лепит барельефные портреты и шаржевые статуэтки. На одну небольшую фигурку уходит от недели до месяца. Свое хобби она превратила в бизнес – каждую копейку заработала, в прямом смысле, своими руками. Но, похоже, на работах Дарьи решил заработать кто-то еще.

На странице в популярной соцсети она с легкостью узнает собственные работы. И даже комментарии как будто написаны ее рукой. Только вот эту страницу минчанка не создавала. Постарался кто-то другой. И делает это автор поддельной страницы не ради любви к творчеству Дарьи. Вот реквизиты для оплаты. Любой заказ обещает выполнить за 3 дня. Но обещанного, как известно, 3 года ждут. Вот переписка с тем, кто выдает себя за Дарью: он путается, пишет о себе в мужском роде, к тому же неграмотен – впрочем, для обмана знание русского не обязательно. Те, кто поддался на рекламу, остаются без денег и статуэток. В итоге обманутые люди засыпают гневными сообщениями настоящую Дарью.

После жалоб в техподдержку страницу-клон заблокировали, но поддельные аккаунты продолжают появляться. Такие творческие люди, как Дарья, остаются беззащитными перед мошенниками, потому что сами публикуют фото в открытом доступе.

Екатерина Янтикова, начальник отдела Национального центра интеллектуальной собственности: «Самое главное – это найти нарушителя, который шифруется, то есть определить ip-адрес этого человека или этой группы лиц, это представляет наибольшую трудность».

Этим и пользуются злоумышленники, придумывая все новые ухищрения. К примеру, розыгрыши с ценными призами от чужого имени. Современные технологии позволяют использовать узнаваемые лица или менять голоса.

Конечно, в соцсетях мошенников такой информации не найти. Но если уж хочется что-то купить, специалисты советуют обратить внимание на признаки поддельного интернет-магазина. Для начала – имя: как правило, покупатели не замечают, что в шапке профиля нет официального названия фирмы. Помимо этого, уважаемые компании не подписываются на всех подряд. Насторожить должны разный дизайн помещений на фото, текст с кучей ошибок или опечаток и подозрительно выгодные предложения.

Мошенничество в интернете или социальных сетях ничем не отличается от того, что в реальной жизни. И ответственность та же: в зависимости от разных факторов – до десяти лет лишения свободы. В надежде найти своего «двойника» Дарья не сидит сложа руки и уже написала заявление в милицию. А пока между созданием новых образов из глины она вынуждена отвечать обманутым пользователям и защищать свое доброе имя.

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