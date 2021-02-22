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В Минске прошел концерт, посвященный Дню защитников Отечества

22.02.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске прошел концерт, посвященный Дню защитников ОтечестваМинске прошел концерт, посвященный Дню защитников Отечества" class="one-news__figure-img">

Сила, доблесть и честь! В Минске прошли торжественное собрание и концерт, посвященные Дню защитников Отечества.

В канун праздника во Дворце Республики собрались военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, а также военные атташе. 23 февраля в нашей стране не только самый мужественный праздник, но ещё и день Вооруженных Сил. Он объединяет поколения белорусов, которые остаются верны воинскому долгу и Отечеству.

Обращаясь к собравшимся в зале Дворца Республики, министр отметил, что прошлый год стал для армии проверкой на прочность. Военные справились с новыми вызовами и обеспечили безопасность страны. Со сцены гостей поздравили артисты эстрады – популярные группы и исполнители, а также оркестр и ансамбль Вооруженных Сил.

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Теги: Минск
 
 
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Сила, доблесть и честь! В Минске прошли торжественное собрание и концерт, посвященные Дню защитников Отечества. В канун праздника во Дворце Республики собрались...
 
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