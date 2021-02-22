Беларусь и Саудовская Аравия подписали меморандум о сотрудничестве. Итоги первого дня выставки вооружения IDEX-2021

Источник материала: ОНТ

Первые контракты белорусских компаний на крупнейшем в мире военно-техническом салоне. На IDEX-2021 отечественные производители привезли сразу несколько инновационных разработок. Сегодня на оружейном форуме был насыщенный день.

На Ближнем Востоке утро точно начинается с кофе. И даже выставка вооружений. А ещё утро здесь начинается с переговоров. Белорусской делегации с представителями Саудовской Аравии. У них один из самых больших павильонов на форуме. И одни из самых больших ожиданий.

Такие приглашения к сотрудничеству из разряда «большой куш». По расходам на оборону Саудовская Аравия, наряду с США, Китаем, Индией и Россией, входит в топ-5 стран на планете. Ежегодно – 60 миллиардов долларов, и это 8% от ВВП. И будет ещё больше. «Видение 2030» – специальная программа официального Эр-Рияда, в которой предусмотрено ещё больше расходов на оборону.

Итогом переговоров по линии Беларусь – Саудовская Аравия стало подписание меморандума о сотрудничестве между нашим Госкомвоенпромом и их главным управлением военной промышленности. Документ на 4-х листах, подписи под которыми открывают еще больше маршрутов для поставок белорусской оборонки на Аравийский полуостров.

Второй день форума очень насыщен встречами. Уже через пять минут переговоры с представителями министерства обороны Объединённых Арабских Эмиратов. Детали остаются за закрытыми дверями, но в итоге по настроению участников всё понятно. Договорились.

В чём белорусском заинтересован арабский мир? Да практически во всём, что может защищать. И здесь важный партнёр с нашей стороны – предприятие «Белспецвнештехника». Это и разработка, и производство, и модернизация, и экспорт вооружений и военной техники уже 25 лет. И сотрудничество налажено с более чем тридцатью странами. То есть покупатель делает запрос – что ему нужно, а белорусская компания уже подбирает оптимальный вариант. С учётом законов, геоположения, климата стран и финансовых возможностей заказчика.

Выставка очень пёстрая – и по презентации стендов, и по посетителям. Здесь сосредоточен весь мир и практически все нации. Разные языки, неординарное мышление, деловые костюмы рядом с национальными одеждами.

У Пакистана, да и вообще стран из этого региона, общий интерес к боевым модулям. И здесь свои предложения есть у Витебского конструкторского бюро «Дисплей». Они входят в число ведущих мировых производителей, на форумах присутствуют постоянно и узнаваемы. Линейка их боевых роботов обширна, задачи – тоже. Можно ставить по периметру территории, можно на транспорт, в воздух поднимать. Враг не пройдёт.

Боевые модули, которые производит «Дисплей», одно из самых перспективных направлений. В первую очередь, потому что жизнь военных находится в большей безопасности. Эксперты уверены, что в будущем страны сделают ставку именно на применение таких образцов, как беспилотные летательные аппараты и боевые модули. А «Дисплею» и сейчас, и в будущем будет что предложить.

А вот где без военных вообще невозможно обойтись, так это когда в бой вступают активные человеческие силы. И для них у белорусов есть новинка. Минский завод колёсных тягачей представил броневик «Волат». Машина уникальная – по ней можно стрелять бронебойными снарядами, можно подрывать минами – выдержит броневик. И люди внутри, а это пять человек – не пострадают.

Главное преимущество белорусского броневика – соотношение цена/качество. Уже сейчас люди, понимающие толк в такой технике, убеждены: разработка от МЗКТ уверенно проложит путь во многие страны. Здесь она – с прицелом на ближневосточный регион. Всё адаптировано под местные климатические условия. А применение специальной бронированной стали – тот самый аргумент, который заставляет посетителей форума задерживаться у стенда. Не спешили сегодня разъезжаться и делегации. Уже ближе к вечеру состоялась встреча на сербском павильоне, где главу военно-промышленного комитета встречал министр обороны Небойша Стефанович. Было о чем поговорить. Как и с казахстанским коллегой. Кто сказал, что понедельник день тяжелый? Пусть и так, зато продуктивный.

Выставка вооружений в Абу-Даби, словно военная машина, уверенно набирает ход, двигаясь вперёд. Причём планов настолько много, что иногда вопросы обсуждают прямо на ходу. Ознакомительный первый день, переговорный второй, и никто не сомневается – такой же насыщенной будет вся неделя. Форум продлится до пятницы, организаторы прямо на ходу учитывают все пожелания участников. Каждый хочет провести как можно больше встреч и презентаций. Которые логично превращаются в престижные контракты.

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